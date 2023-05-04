İnternetten tanışdığı kadınlara, pusu kurarak gasbeden 2 şüpheliye polisten operasyon!

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te yaşanan olayda sosyal medyada tanışdığı kadınlara yapılan 3 ayrı gasp olayının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.

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İnternetten tanışdığı kadınlara, pusu kurarak gasbeden 2 şüpheliye polisten operasyon!

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden tanışıp eve davet ettikleri kadınlar ile onları getiren taksicilerin para ve bazı eşyasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İnternetten tanışdığı kadınlara, pusu kurarak gasbeden 2 şüpheliye polisten operasyon!

İNTERNETTE YAPILAN SOHBETİN ARDINDAN İKNA YOLUYLA ADRESLERİNE DAVET ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te yaşanan 3 ayrı gasp olayını faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, Mina Z. isimli bir kadının, internet üzerinden tanıştığı erkek arkadaşlarının evine taksiyle gittiği, adresteki kişilerce silah ve bıçakla tehdit edilip hem kendisinin hem de taksicinin para, cüzdan ve bazı eşyasının gasbedildiği belirlendi.

Şüphelilerin, özellikle İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kadınları hedef aldığı ve internet üzerinden yapılan sohbetin ardından ikna yoluyla adreslerine davet etmeye çalıştıkları öğrenildi.

ADRESE GELEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜ VE KADINI TEHDİT ETTİLER

Aynı adreste benzer şekilde 2 ayrı olayın daha yaşandığını belirleyen polis, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden faillerin Bartu T. (25) ve Şafak A. (25) olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan Bartu T. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki, Şafak A. ise Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, kendisine verilen adrese gelen kadın ve taksi sürücüsünü tehdit ettikleri anlar yer aldı.

KAYNAK: AA

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