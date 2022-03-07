İntifa ne demek, TDK'ya göre İntifa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntifa ne demek? İntifa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intifa kelimesi. Peki intifa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intifa nedir, intifa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTİFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntifa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntifa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intifa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yararlanma, faydalanma, asılanma



İNTİFA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- intifa hakkı

