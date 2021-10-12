İntihal ne demek, TDK'ya göre İntihal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntihal ne demek? İntihal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intihal kelimesi. Peki intihal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intihal nedir, intihal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTİHAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntihal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntihal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intihal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşırma

