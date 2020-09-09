İntihar edeceğini anladığı kişiye engel oldu, hayat kurtardı

Antalya'da İsmet Akbulut, parkta gezerken kendisinden su isteyen K.B. adlı erkeğin falezlerden atlayıp intihara kalkışacağını fark etti. Telefonla yardım isteyen Akbulut, polisleri görünce atlamaya çalışan K.B.'nin elinden tutup 35 metre yüksekten denize düşmesine engel oldu. Kendi canını tehlikeye atarak, hayat kurtaran Akbulut, "Önemli olan, insan canı" dedi.

BİR SAAT SOHBET ETTİ

Antalya Yavuz Özcan Parkı'nda yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerin kenarında oturan K.B., yakınından geçen İsmet Akbulut'tan su istedi. Akbulut, su verdiği K.B.'nin falezlerde oturmasından şüphelenip, yaklaşık bir saat kadar onunla sohbet etti. Sohbet sırasında K.B.'nin intihara kalışacağını anlayan Akbulut, polise haber verdi. Falez üzerindeki parka polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiğini gören K.B., telefonunu kayalıklara bırakıp, atlamaya kalkıştı. Bu sırada Akbulut, K.B.'nin elinden tutarak, falezden düşmesini engelledi. Daha sonra Akbulut, yalnız bırakmadığı K.B. ile birlikte kurtarma ekiplerinin gelmesini bekledi.

"İNSAN CANI ÖNEMLİ"

​Polis ve itfaiye ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı K.B., ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar etmek istediğini söyledi. Kendi canını hiçe sayarak K.B.'nin hayatını kurtaran İsmet Akbulut ise "Eşimle geziyordum. Su istedi, verdim. Ben de dayanamadım "Sıkıntın mı var" diye sordum. Ben anladım, atlayacağını. Bir saat sohbet ettim. Sonra atlamaya kalktı. Tuttum onu. Cüssemin 2 katı adam. Beni de götürüyordu aşağıya. Yapacak bir şey yok. Sonuçta insan canı önemli" dedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından K.B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha önce de intihara kalkıştığı iddia edilen K.B.'nin sağlık ekiplerine fazla miktarda sakinleştirici ilaç içtiğini söylediği öğrenildi.