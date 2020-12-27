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  3. İntihar etmek isteyen vatandaşı polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı!

İntihar etmek isteyen vatandaşı polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı!

Arnavutköy'de sabah saatlerinde evinde sinir krizi geçiren bir kişi, balkona çıkıp intihar etmek isteyince olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

İntihar etmek isteyen vatandaşı polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı!

Arnavutköy Merkez Mahallesi Karatay Sokak'ta meydana gelen olayda, sabah saatlerinde iddiaya göre evinde sinir krizi geçiren Y.A. evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. İntihar etmek isteyen Y.A.'yı ikna etmeye çalışan komşuları başarılı olamayınca olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirirken, dakikalarca polisin ikna etmeye çalıştığı Y.A. zorlukla çıktığı balkondan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu evde ilk müdahalesi yapılan Y.A. sağlık kontrolleri tamamlanmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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