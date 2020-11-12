İntihar ettiği düşünülen üniversite öğrencisi hamile kadını, eşi öldürmüş

Iğdır'da meydana gelen olayda 3 aylık hamile ve üniversite öğrencisi Ebru Aras'ın önce kendisini yaraladığını ve ardından intihar ettiğini iddia eden kocası Umut Aras, cinayet zanlısı şüphesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz ocak ayında yaşanan olayda, Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Ebru Arasın Mersin'de yaşayan ailesi, Mersin Adliyesinden SEGBİS ile katıldı.

"EBRU, BOŞANMAMAK İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORDU"

Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Umut Aras, eşi ile boşanma sürecinde olduklarını fakat eşinin boşanmamak için kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Olayın yaşandığı gün çocuğu için bir şeyler alarak eve gittiğini belirten Aras, "Ben çocukla ilgilenirken, yine boşanmak istemediğini söyledi. Ben de anlaşamadığımızı ve boşanmamız gerektiğini belirttim. Ardından evden çıkmak istediğimi söyledim. O da 'Ben de bir yere gideceğim, çocuğu bakıcıya bırakayım öyle çıkalım' dedi. Bakıcı geldiğinde yatak odasına geçtim. Ardından odaya Ebru geldi ve bana silahı doğrulttu. 'Ne oluyor?' diyemeden, beni vuracağını sonra intihar edeceğini söyledi. Bunu söyledikten sonra bana ateş etti. Ben yerde sürüklenirken kendini de vurmuş, ben görmedim" dedi.

"KOMŞULAR ÇIĞLIKLARIMI DUYDU"

Sürüklenerek salona gittiğini söyleyen Aras, "Çığlık attım, komşular sesimi duydu, beni çıkardılar. Ebru kendini ne ara vurdu bilmiyorum, bilincim kapanmış. Ambulansla hastaneye gitmişim ve her şeyi hatırlamıyorum ama Ebrunun beni vurduğunu hatırlıyorum" diye konuştu.

Ebru Aras'ın annesi Nejla Öcüm ise damadının 2 defa kızını boğmaya çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.