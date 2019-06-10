İntihar notu bıraktı, kendini astı! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, saat 19.30 sıralarında Antala Kepez'in Şelale Mahallesi Sütçüler Caddesi’ndeki iki katlı müstakil bir evde gerçekleşti. Bir zincir marketinin şubesinde çalışan 32 yaşındaki Hakan Boztoprak, kimsenin evde olmadığı sırada kedisini astı.

OĞLUNU ASILI HALDE BULDU!

Akşam saatlerinde işten eve gelen Arif Boztoprak, kapıyı açınca oğlunu asılı halde gördü. Baba Boztoprak’ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Hakan Boztoprak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba Boztoprak’ın yanı sıra haberi duyarak olay yerine gelen yakınları evin önünde uzun süre gözyaşı döktü

Polis ekipleri yaptığı incelemede, Hakan Boztoprak’ın yanında ’Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazılı not buldu.

Boztoprak’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor.