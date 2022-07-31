İntikam için evleri ateşe verdiler! 32 kişi korkunç bir şekilde can verdi, onlarca kişi ise yaralandı!

Madagaskar'da yaşayan ve "Dahalo" adı verilen haydut çetesi, onlarca evi kundaklayarak 32 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Ülke gündemini meşgul eden olay için Madagaskar Savunma Bakanı "İnsanlar gerçek bir trajedi yaşadı" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da yaşayan ve "Dahalo" adı verilen haydutlar, şehrin pek çok yerinde kundaklama eylemi gerçekleştirdi. Onlarca evi yakarak 32 kişinin vefatına sebep olan Dahalo çetesi ülke gündemini karıştırdı. Daha önce de çeşitli operasyonlarla karışıklık çıkaran çetenin yeni eylemlerini, önceki faaliyetlerinde şikayet edildikleri gerekçesiyle intikam almak için gerçekleştirdikleri tahmin ediliyor.

İntikam için evleri ateşe verdiler! 32 kişi korkunç bir şekilde can verdi, onlarca kişi ise yaralandı!

"İNSANLAR GERÇEK BİR TRAJEDİ YAŞADI"

Olaylardan dolayı açıklama yapan Madagaskar Savunma Bakanı General Richard Rakotonirina "İnsanlar gerçek bir trajedi yaşadı. Çok sayıda kayıp var. 32 kişi hayatını kaybetti. Bu, kadınları ve çocukları canlı canlı yakan acımasız Dahalo tarafından işlenen bir suçtur" ifadeleri kullanıldı. Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini belirten Rakotonirina, "Bu suçu işleyenleri ve bağlantılı olanları yakalayacağız" şeklinde konuştu.

İntikam için evleri ateşe verdiler! 32 kişi korkunç bir şekilde can verdi, onlarca kişi ise yaralandı!

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