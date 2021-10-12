İntizar ne demek, TDK'ya göre İntizar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntizar ne demek? İntizar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intizar kelimesi. Peki intizar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intizar nedir, intizar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTİZAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntizar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntizar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intizar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme, gözleme

- İlenme, beddua, inkisar



İNTİZAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hastanede ilk günü ve ilk gecesi bu ümit ve intizar ile geçti.



İNTİZAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- intizar etmek

