İoakim Zygeridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoakim Zygeridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İoakim Zygeridis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İoakim Zygeridis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İoakim Zygeridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoakim Zygeridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İoakim Zygeridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoakim Zygeridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoakim Zygeridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoakim Zygeridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoakim Zygeridis 20 Ocak 1999 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ιωακείμ Ζυγκερίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoakim Zygeridis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İoakim Zygeridis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İoakim Zygeridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoakim Zygeridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İoakim Zygeridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoakim Zygeridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında PAE Veria

26 Ocak 2019 yılında Agrotikos

3 Eylül 2019 yılında Bilinmiyor

3 Eylül 2020 yılında Niki Agathias

25 Ekim 2021 yılında MA Trikalon

20 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

İoakim Zygeridis kimdir

İoakim Zygeridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoakim Zygeridis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İoakim Zygeridis nereli

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