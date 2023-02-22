İoannis Panagiotis Doiranlis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoannis Panagiotis Doiranlis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoannis Panagiotis Doiranlis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İoannis Panagiotis Doiranlis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İoannis Panagiotis Doiranlis 29 Eylül 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ιωάννης Παναγιώτης Δοϊρανλής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İoannis Panagiotis Doiranlis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İoannis Panagiotis Doiranlis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İoannis Panagiotis Doiranlis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
İoannis Panagiotis Doiranlis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İoannis Panagiotis Doiranlis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Makedonikos
28 Ağustos 2021 yılında Pafos FC
6 Eylül 2021 yılında Akritas Chlor.
27 Ocak 2022 yılında Pafos FC
28 Ocak 2022 yılında Iraklis
İoannis Panagiotis Doiranlis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İoannis Panagiotis Doiranlis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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