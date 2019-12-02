İOKBS başvuruları 2020 ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman 2020?

Bursluluk sınavına başvuracak olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuruları 2020 ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İOKBS sınavı 2020 yılı başvuru tarihi henüz belli olmadı.

İOKBS Bursluluk sınav başvuruları www.odsgm.meb.gov.tr ya da e-okul.meb.gov.tr adresinden tamamlanabilecek.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

– T.C veya K.K.T.C vatandaşı olmak

– Yönetmeliğinde belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

– 5, 6, 7, 8, hazırlık sınavı, 9, 10 veya 11. sınıf öğrencisi olmak

– İlköğretim veya ortaöğretim kurumlarında ceza almamış olmak

– Uzun süreli tedavi gördüğüne dair sağlık raporu ile belgelendirilenler haricinde, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumu da dikkate alınıyor. Ailenin bir önceki yıla ait senelik gelirinin ailedeki birey başına düşen net tutarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi şartıyla, birtakım maddi imkanlardan yoksun olması gerekmektedir. Yani ailenin 2018 senesindeki yıllık gelir toplamının birey başına düşen miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Yönetmeliğe göre Özel Hak Tanınan Öğrenciler dışında, ailede birey başına düşen gelir miktarı uygun olmayan öğrencilerin başvuruları ise kabul edilmemektedir.

İOKBS NE ZAMAN 2020 ?

PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı 25 Nisan 2020 tarihinde saat 10:00'da düzenlenecek. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilecek. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS'DE KAÇ SORU VAR?

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Yani saat 12.00'da sınav sona erecek. İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 yılı Bursluluk Sınav sonuçlarını kazanmış olan adaylar ilk bursları okul müdürlüklerinin onayı sonrasında 1 Ekim 2020 tarihinde ödenecek.

İOKBS İTİRAZLARI NASIL OLUR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla sınav ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere, %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır.

Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

İOKBS sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.