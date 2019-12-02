İOKBS başvuruları 2021 ne zaman? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman 2021?

2021 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuru tarihleri gündemde. Bursluluk sınavına başvuracak olanlar MEB'den konuyla ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki İOKBS başvuruları 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman 2021? Tüm merak edilenler haberimizde...

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İOKBS sınavı 2021 yılı başvuru tarihi 8-26 Şubat 2021 arasında.

2021 İOKBS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

– T.C veya K.K.T.C vatandaşı olmak

– Yönetmeliğinde belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

– 5, 6, 7, 8, hazırlık sınavı, 9, 10 veya 11. sınıf öğrencisi olmak

– İlköğretim veya ortaöğretim kurumlarında ceza almamış olmak

– Uzun süreli tedavi gördüğüne dair sağlık raporu ile belgelendirilenler haricinde, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumu da dikkate alınıyor. Ailenin bir önceki yıla ait senelik gelirinin ailedeki birey başına düşen net tutarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi şartıyla, birtakım maddi imkanlardan yoksun olması gerekmektedir. Yani ailenin 2018 senesindeki yıllık gelir toplamının birey başına düşen miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Yönetmeliğe göre Özel Hak Tanınan Öğrenciler dışında, ailede birey başına düşen gelir miktarı uygun olmayan öğrencilerin başvuruları ise kabul edilmemektedir.

İOKBS NE ZAMAN 2021 ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada merakla beklenen Bursluluk Sınavının 25 Nisan'da yapılacağı duyuruldu. Sınav saati ise 10.00 olarak kaydedildi.

İOKBS'DE KAÇ SORU VAR?

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Yani saat 12.00'da sınav sona erecek. İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

SONUÇLAR NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

MEB, sonuçların 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edileceğini bildirdi.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İOKBS SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılı Bursluluk Sınav sonuçlarını kazanmış olan adaylar ilk bursları okul müdürlüklerinin onayı sonrasında 1 Ekim 2021 tarihinde ödenecek.

İOKBS İTİRAZLARI NASIL OLUR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla sınav ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.