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İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2021?

MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İOKBS sınav başvuru kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihini duyurdu. Başvuru kılavuzuna ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2021?

2021 OKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl düzenlenen Bursluluk sınavı başvurusu ile ilgili detayların yer aldığı kılavuz da yayımlandı. İşte, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı başvuru kılavuzu...

İOKBS 2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

2021 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 20212021 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021

BAŞVURULAR HANGİ TARHİTE ALINACAK?

Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden otomatik onaylanacak.

İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2021?

MEB BURSLULUK SINAV BAŞVURU KILAVUZU 

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşabilecek.

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere  ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu
komisyon tarafından, maddi durumları 2021 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2021?

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği
usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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