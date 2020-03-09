İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS (İlköğretim, Ortaöğretim Kurumları Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı) başvurusu yapanlar sınava girecekleri okulları öğrenebilmek için sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan giriş belgelerini çıktı alan öğrenciler sınava belge ile girecek. Peki İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sınav giriş belgesi açıklandı mı? Belli oldu mu? Sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? Tüm merak edilenler haberimizde...

İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Milyonlar öğrencini eğitim öğretim hayatı boyunca burs alabilmek için ter dökeceği İOKBS giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken. Sınav tarihine 7 gün kala giriş belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacağı duyuruldu.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

2021 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021

İOKBS SINAV İTİRAZLARI NASIL OLUR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla sınav ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

İOKBS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar katılabilir.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bursluluk sınavı başvurusu için belirli şartları sağlamak önem arz edecek. O şartlar arasında gelir durumu ve öğrenim görülen sınıf durumu da yer alacak. İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve

8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci

sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme

yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla

“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.