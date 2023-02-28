İon Jardan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Jardan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İon Jardan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İon Jardan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İon Jardan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Jardan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İon Jardan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Jardan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İon Jardan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İon Jardan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İon Jardan 10 Ocak 1990 tarihinde Corneşti şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İon Jardan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İon Jardan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 29 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İon Jardan'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İon Jardan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ion.jardan/

İon Jardan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İon Jardan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

İon Jardan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İon Jardan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rapid G.

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal Kyiv

20 Şubat 2014 yılında Zimbru Chisinau

17 Şubat 2017 yılında FC Sheriff

2 Şubat 2018 yılında Zimbru Chisinau

29 Ocak 2019 yılında FC Petrocub

İon Jardan kimdir

İon Jardan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İon Jardan şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FCM Ungheni

İon Jardan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 15 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 0 gol atmıştır.

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İon Jardan nereli

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