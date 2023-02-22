İosif Chatzakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İosif Chatzakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İosif Chatzakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İosif Chatzakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İosif Chatzakos 6 Kasım 2000 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ιωσήφ Χατζάκος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İosif Chatzakos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. İosif Chatzakos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İosif Chatzakos'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İosif Chatzakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İosif Chatzakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ap. Paralimniou
1 Temmuz 2021 yılında Iraklis Ampelo.
27 Eylül 2022 yılında Thesprotos
İosif Chatzakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İosif Chatzakos şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
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