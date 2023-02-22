İosif Tsiledakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İosif Tsiledakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İosif Tsiledakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İosif Tsiledakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İosif Tsiledakis 20 Temmuz 2004 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ιωσήφ Τσιλεδάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İosif Tsiledakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İosif Tsiledakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İosif Tsiledakis'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İosif Tsiledakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İosif Tsiledakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İosif Tsiledakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İosif Tsiledakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2022 yılında AO Episkopi

İosif Tsiledakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İosif Tsiledakis şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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