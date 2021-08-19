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  3. İpek Açar sessizliğini bozdu! Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın soyadı çıkışına yanıt verdi: "Artık çok yoruldum"

İpek Açar sessizliğini bozdu! Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın soyadı çıkışına yanıt verdi: "Artık çok yoruldum"

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar evlenmesine rağmen hala babasının soyadını kullanan İpek Açar Kömürcü'ye sosyal medyadan tepki göstermesinin ardından İpek Açardan yanıt geldi.

İpek Açar sessizliğini bozdu! Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın soyadı çıkışına yanıt verdi: "Artık çok yoruldum"

Beste Açar, İpek Açar Kömürcü'nün evlenmesine rağmen hala babasının soyadını kullanmasına tepki göstererek Kömürcü'nün sosyal medya profilinde yer alan Açar soyadına çarpı atıp 'İpek Tüter Kömürcü' şeklinde yazı yazdı. 

"ESEFLE KINIYORUM"

Bu duruma tepki gösteren İpek Açar Kömürcü ise, "Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde." dedi.

İpek Açar sessizliğini bozdu! Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın soyadı çıkışına yanıt verdi: Artık çok yoruldum

"ÜZÜLMELERİNİ ASLA İSTEMEM"

Eşi Kayahan'ın ölümünden sonra Alper Kömürcü ile evlenerek yeniden mutluluğa kavuştuğunu söyleyen İpek Açar, "Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem." şeklinde konuştu.

İpek Açar sessizliğini bozdu! Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın soyadı çıkışına yanıt verdi: Artık çok yoruldum

"SON NEFESİME KADAR SAHİP ÇIKACAĞIM"

Ev konusu hakkında da açıklama yapan Kömürcü, "Çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek." diyerek son nefesine kadar Kayahan'ın bıraktıklarına sahip çıkacağını belirtti.

İpek Açar sessizliğini bozdu! Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın soyadı çıkışına yanıt verdi: Artık çok yoruldum

"ŞUURSUZ BİR AÇIKLAMA"

Beste Açar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum" açıklaması hakkında konuşan İpek Açar Kömürcü, "Şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyetinin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. 

İpek Açar sessizliğini bozdu! Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın soyadı çıkışına yanıt verdi: Artık çok yoruldum

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