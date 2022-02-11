İpek Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, İpek Ateş'in biyografisi...

İpek Ateş kimdir? Sosyal medya mecralarında gündem olan İpek Ateş ismi merak edildi. İpek Ateş'in vefat haberini alanlar soluğu arama motorlarında aldı. Haberimizin detaylarında, İpek Ateş Nereli, kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtlarına yer verdik. Vatandaşın merak ettiği sorular haberin devamında yer alıyor. İşte, İpek Ateş'in biyografisi...

İPEK ATEŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, İPEK ATEŞ'İN BİYOGRAFİSİ...

12 Eylül darbesinde kürtçe konuşması yasak olduğu için oğluyla yalnızca ‘Kamber Ateş nasılsın?’ diyerek konuşabilen İpek Ateş hafızalara bu cümlesiyle kazınmıştı.

İpek Ateş Sivas İmranlı ilçesinin Dere köyünde dünyaya geldi. 12 Eylül'ün simge isimlerinden olan İpek Ateş, "Bu kalp seni unutur mu?" dizisinde Bülent İnal 'ın Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarıyla dizilere de konu edinmişti.

İpek Ateş hakkında yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.

RAKAMLARLA 12 EYLÜL DARBESİ

Evren’in başmimarı olduğu darbenin geride bıraktığı tablo 'resmi rakamlar' göre şöyle:

* Gözaltına alınanlar: 650.000

* Fişlenenler: 1.683.000

* Açılan dava sayısı: 210.000

* Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlar: 230.000

* Bunlardan 141-142-163. maddelerden yargılananlar: 71.500

* Sivil mahkemelerde açılan davalar (1980-88 yıllar arası): 9,508

* Yargılanan 'örgüt üyesi': 98.404

* Hüküm giyen 'örgüt üyesi': 21.764

* Vatandaşlıktan çıkarılanlar: 14.000

* Pasaport verilmeyenler: 388.000

* Faaliyetten men edilen dernek: 23.700

* Toplam 644 cezaevindeki hükümlü-tutuklu : 52.000 (1990'da kalanlar)

* Açlık grevinde ölenler: 14

* Kaçarken vurulanlar: 16

* 'Çatışma'da öldürülenler: 74

* Doğal ölüm raporu verilenler: 73

* 'İntihar' ettiği bildirilenler: 43

* İşkence sonucu öldürülenler: 171

* Açılan işkence soruşturma veya davası: 9.962 (1982-1988 arası)

* İşkence yaptıkları suçlamasıyla yargılanan güvenlik görevlisi : 544

* 1402 Sıkıyönetim yasasına göre yapılan işlem : 18.525

* Hakkında işlem yapılan memur: 7.245

* Hakkında işlem yapılan öğretmen: 3.854

* Hakkında işlem yapılan güvenlik görevlisi: 988

* Hakkında işlem yapılan din görevlisi: 266

* Hakkında işlem yapılan öğretim görevlisi: 120

* Hakkında işlem yapılan mülki amir: 35

* Hakkında işlem yapılan hakim-savcı: 47

* Bölge dışına sürülenler: 7.233

* Görevlerine son verilenler: 4.891

* Cezaevlerindeki gazetecilerin aldığı ceza toplamı: 3.315 yıl 3 ay

* İstanbul gazetelerinin yayın yapamadığı gün sayısı: 300 gün

* Gazetecilere istenilen hapis cezası: 4.000 yıl

* Cezaevlerindeki gazeteciler: 31

* Polisçe aranan gıyabi tutuklu gazeteciler: 13

* Silahlı saldırıda öldürülen gazeteciler: 3

* Yalnızca 1989'da 16 günlük gazeteye açılan dava: 394

* Tazminat davalarının sayısı:211

* İstenilen tazminat miktarı: 12 milyar 848 milyon

* Yakılarak yok edilen gazete, dergi, kitap: 39 ton

* Yok edilmek üzere depolarda bekleyen yayın: 40 ton

* Basın özgürlüğünü kısıtlayan yasa sayısı: 151

* Yasaklanan yayın sayısı: 927

* Yasaklanan film sayısı: 927

* Haklarında idam cezası istenenler: 7.000

* Ölüm cezası verilenler: 517

* Askeri Yargıtay'ın onayladığı idam cezası: 124

* Dosyası Meclis'te bulunan idam hükümlüsü: 259

* İnfaz edilen idam cezası: 50

* İnfaz edilen sol görüşlü idam mahkumu: 18

* İnfaz edilen sağ görüşlü idam mahkumu: 8

1980 – 1985 yılları arasında...

* 22.912 kişiye 0-1 yıl ceza verildi

* 10.784 kişiye 1-5 yıl ceza verildi

* 6.186 kişiye 5-10 yıl ceza verildi

* 2.396 kişiye 10-20 yıl ceza verildi

* 939 kişiye 20 yılın üzerinde ceza verildi

* 630 kişiye müebbet hapis cezası verildi

* 420 kişiye ölüm cezası verildi