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  3. İpek Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli tenisçi İpek Öz Wroclaw World Cup'ta kaçıncı oldu?

İpek Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli tenisçi İpek Öz Wroclaw World Cup'ta kaçıncı oldu?

Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta güzel bir başarı elde eden İpek Öz merak konusu oldu. Bu kapsamda İpek Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli tenisçi İpek Öz Wroclaw World Cup'ta kaçıncı oldu? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

İpek Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli tenisçi İpek Öz Wroclaw World Cup'ta kaçıncı oldu?

Wroclaw World Cup'ta elde ettiği başarı ile adından söz ettiren birçok internet kullanıcısı tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda İpek Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli tenisçi İpek Öz Wroclaw World Cup'ta kaçıncı oldu? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İPEK ÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İpek Öz 8 Temmuz 1999 yılında Türkiye'de dünyaya geldi. Boyu, 1 metre 78 cm'dir.

Polonya'da gerçekleştirilen Wroclaw World Cup'ta, tek kadınlar yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 2-0 yenen İpek, finalde Fransız Chloe Paquet ile karşılaştı. İpek, rakibine 6-4, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi. Milli tenisçi, çiftlerde de İtalyan partneri Nuria Brancaccio ile ikincilik elde etti.

İpek Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli tenisçi İpek Öz Wroclaw World Cup'ta kaçıncı oldu?

MİLLİ TENİSÇİ İPEK ÖZ WROCLAW WORLD CUP'TA KAÇINCI OLDU?

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta ikinci oldu.

İpek Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli tenisçi İpek Öz Wroclaw World Cup'ta kaçıncı oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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