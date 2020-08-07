İpek Tanrıyar doğum kilolarından 45 günde kurtuldu!

Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Tanriyar 45 gün önce doğum yapmıştı. İlk bebeği Aras'ı kucağına alan Tanrıyar doğum sonrası bir deri bir kemiğe döndü. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Tanrıyar: "Hamile kalmadan önceki kilomunda altına düştüm" dedi.

Geçtiğimiz yıl uzun zamandır birlikte olduğu Murat Evler ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Aras adından bir bebekleri oldu. Tanrıyar doğuma kadar yaşadıklarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşmıştı.

45 gün önce Aras bebeği dünyaya getiren Tanrıyar hamilelik sürecinde 16 kilo aldı. Normal doğum yapan ve bebeğini anne sütüyle besleyen oyuncu, kısa sürede hamile kalmadan önceki kilosunun da altına düştü.

"HAMİLE KALMADAN ÖNCEKİ KİLOMUN ALTINDAYIM"

Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Tanrıyar: "Doğumdan 45 gün sonra durum bu... Gebelik boyunca 16 kg aldım ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar diyetisyenler konuşur,genetik güler. Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" dedi.