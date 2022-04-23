İpeka ne demek, TDK'ya göre İpeka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İpeka ne demek? İpeka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ipeka kelimesi. Peki ipeka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ipeka nedir, ipeka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İPEKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İpeka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İpeka kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ipeka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altın kökü

