iPhone 12 bugün tanıtılıyor! İşte gelmesi beklenen özellikler...

ABD menşeili dev teknoloji şirketi Apple, dünyanın en çok kullanılan akıllı telefonlarından olan iPhone'un yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün Amerika'da yapılacak olan etkinlikte görücüye çıkacak olan iPhone 12, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Bu akşam TSİ 20.00’da başlayacak olan etkinlikte tanıtılan modellerin tasarım değişikliği ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başka bir deyişle en son 2017 yılında sunulan tasarım değişikliğinden beri ilk kez yeni kasaların gün yüzüne çıkması bekleniyor. İşte beklenen iPhone 12'nin özellikleri...

5G TEKNOLOJİSİ İLE GELİYOR

Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 11 ailesinde 5G teknolojisine yer vermemiş ve eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Zira 2019 yılında tanıtılan Android cephesinin pek çok amiral gemisi 5G teknolojisi ile gelmişti. “Hi, Speed” yani “Merhaba, Hız” isimli etkinlikte firmanın yeni telefonlarının bazılarının 5G destekli olması bekleniyor.

Apple, 2017’de telefonlarında büyük bir tasarım güncellenmesine gitmiş ve yüz tanıma sistemi olan iPhoneX gün yüzüne çıkmıştı. Bu hafta tanıtılacak olan telefonda iPad benzeri köşelerin tasarıma eklenmesi bekleniyor.

A14 BIOTIC İŞLEMCİ

Bu akşam tanıtılacak tüm iPhone 12 modellerinin A14 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor. İki Pro modelinin daha fazla RAM'e sahip olacağı olacağı ve bu akıllı telefonların 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, bu iki modelde üç arka kamera ve LiDar derinlik tarayıcısı da yer alacak.

Apple’ın akıllı telefon serisinde son yıllarda yaşanan en büyük değişim 2017’deki iPhoneX dışında 2014’te tanıtılan ve büyük ekranların devreye alındığı iPhone 6 ile yaşanmıştı.

Bu seri Apple için bir rekor getirmiş ve tanıtımdan sonraki dört çeyrekte 231 milyon adetlik bir satış rakamı yakalanmıştı. Apple 2018’de ünite satışlarını ayrı raporlamayı bırakana kadar bu istatistik firma için bir rekor olmuştu.