Amerika Birleşik Devletleri menşeili dev teknoloji şirketi Apple, dünyanın en çok kullanılan akıllı telefonlarından olan iPhone'un yeni modelini bu akşam yaptığı lansman gösterisi ile tanıttı. Apple'ın tanıtımının ardından çok sayıda internet kullanıcısı "iPhone 12 kaç TL?" ve iPhone 12'nin Türkiye'de kaça satılacağına ilişkin arama yapmaya başladı. Peki iPhone 12 kaç TL? | iPhone 12 Türkiye fiyatı İşte detaylar...

İPHONE 12 KAÇ TL? | İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI

Telefonların Türkiye fiyatı açıklanmadı. Ancak; 1 ABD Doları = 7,92 Türk Lirası etmekdir.

iPhone 12: 64 GB 799 dolar (6329,67 TL) / 128 GB 849 dolar (6725,77TL) / 256 GB 949 dolar (7517,97 TL)

iPhone 12 Mini: 64 GB 699 dolar / 128 GB / 749 dolar / 256 GB 849 dolar

iPhone 12 Pro: 64 GB 899 dolar / 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.149 dolar / 512 GB 1.319 dolar

iPhone 12 Pro Max: 64 GB 999 dolar / 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.249 dolar / 512 GB 1.449 dolar

iPHONE 12'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

iPhone 12’de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.



Apple’ın CEO’su Tim Cook, iPhone 12 modellerinde 5G teknolojisinin yer alacağını açıkladı. Apple, 5G konusunda rakipleri Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.

iPHONE 12 PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Lansman kapsamında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max de görücüye çıktı. iPhone 12 Pro'nun ABD'deki başlangıç fiyatı 999 dolar iPhone 12 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1099 dolar olarak açıklandı.

6.1 inç – 2778×1284 piksel ekran ile gelen iPhone 12 Pro 6GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama opsiyonları ile gelen cihazın kamere değerleri ise şöyle…

Ön kamera: 12 Megapiksel – f/2.2 diyafram – Dolby Vision HDR

Arka kamera: 12 MP f/1.6 geniş ana (OIS) – 12 MP f/2.4 ultra geniş.- 12 MP f/2.0 telefoto – LiDAR

6.7 inç – OLED – Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Pro Max de 6GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama opsiyonları ile gelen cihazın kamere değerleri ise şöyle…

Arka kamera: 12 MP geniş açılı (f/1.6) – 12 MP telefoto (f/2.2) – 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4)

Ön kamera: 12 MP (f/2.2)

Yıllardır Eylül ayında gerçekleşen yeni telefon sunumları, bu sene corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kısa süreli bir erteleme yaşadı ve geçen ay yeni servisler, yeni Apple Watch ve iPad serisi tanıtıldı.

Apple’ın akıllı telefon serisinde son yıllarda yaşanan en büyük değişim 2017’deki iPhoneX dışında 2014’te tanıtılan ve büyük ekranların devreye alındığı iPhone 6 ile yaşanmıştı.

Bu seri Apple için bir rekor getirmiş ve tanıtımdan sonraki dört çeyrekte 231 milyon adetlik bir satış rakamı yakalanmıştı. Apple 2018’de ünite satışlarını ayrı raporlamayı bırakana kadar bu istatistik firma için bir rekor olmuştu.