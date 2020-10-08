Dünyanın en büyük teknoloji devi Apple, yeni iPhone modelini tanıtmak için 13 Ekim'de kullanıcıların karşısına çıkacak. Düzenlenecek tanıtım etkinliğinde birçok farklı iPhone modelinin görücüye çıkması bekleniyor. Bunların arasından en dikkat çekici ve farklı olanı ise iPhone 12 Mini olacak. Daha önce bu tarz bir konsept belirlemeyen Apple, yeni iPhone'da Mini modeli kullanıcıları sunmayı planlıyor. İşte iPhone 12 Mini fiyatı ve özellikleri...

iPhone 12 mini Özellikleri:

Ekran: 5,4 inç Super Retina OLED panel

İşlemci: A14 Bionic - 3,1 GHz’e kadar, henüz kesinleşmedi

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 12 MP, henüz kesinleşmedi

Arka Kamera: Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi / Ultra Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi. / Smart

HDR / Gece Modu

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim Sistemi: iOS 14

Batarya: 2227 mAh, henüz kesinleşmedi

iPhone 12 mini - Muhtemel yurt dışı fiyatı:

649+ ABD Doları

Fiyat politikasında eskiden yaptığı hataları yapmamaya çalışan Apple, iPhone 12 mini'yi ailenin en uygun fiyatlı üyesi olarak minimum 649 dolardan ABD'de satışa sunabilir. Henüz kesinleşmeyen bir beklenti olsa da daha yüksek bir fiyat, telefonun satışlarında olumsuz etki yaratacaktır.

iPhone 12 mini - Muhtemel Türkiye fiyatı:

Kur karşılığı: ~5.024 TL, vergiler dahil ~9.878 TL

Kaynak: Webtekno

