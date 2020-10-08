iPhone 12 mini çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri
13 Ekim'de iPhone'un yeni modellerini tanıtacak olan Apple, alışık olmadığımız bir modeli daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. iPhone 12 Mini adıyla yeni bir modelin çıkacağı söyleniyor.
Dünyanın en büyük teknoloji devi Apple, yeni iPhone modelini tanıtmak için 13 Ekim'de kullanıcıların karşısına çıkacak. Düzenlenecek tanıtım etkinliğinde birçok farklı iPhone modelinin görücüye çıkması bekleniyor. Bunların arasından en dikkat çekici ve farklı olanı ise iPhone 12 Mini olacak. Daha önce bu tarz bir konsept belirlemeyen Apple, yeni iPhone'da Mini modeli kullanıcıları sunmayı planlıyor. İşte iPhone 12 Mini fiyatı ve özellikleri...
iPhone 12 mini Özellikleri:
- Ekran: 5,4 inç Super Retina OLED panel
- İşlemci: A14 Bionic - 3,1 GHz’e kadar, henüz kesinleşmedi
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP, henüz kesinleşmedi
- Arka Kamera: Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi / Ultra Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi. / Smart
- HDR / Gece Modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 14
- Batarya: 2227 mAh, henüz kesinleşmedi
iPhone 12 mini - Muhtemel yurt dışı fiyatı:
649+ ABD Doları
Fiyat politikasında eskiden yaptığı hataları yapmamaya çalışan Apple, iPhone 12 mini'yi ailenin en uygun fiyatlı üyesi olarak minimum 649 dolardan ABD'de satışa sunabilir. Henüz kesinleşmeyen bir beklenti olsa da daha yüksek bir fiyat, telefonun satışlarında olumsuz etki yaratacaktır.
iPhone 12 mini - Muhtemel Türkiye fiyatı:
Kur karşılığı: ~5.024 TL, vergiler dahil ~9.878 TL
Kaynak: Webtekno