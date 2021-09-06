Iphone 13 için mağazalarda kuyruk oluşacak! Yeni Iphone serisi, özellikleri ve fiyatıyla piyasayı alt üst edecek gibi duruyor!

Hakkında birçok söylenti ve sızıntı haberleri dolaşan o Iphone'un çıkaracağı yeni amiral gemisi iPhone 13 ile ilgili net fikirler oluşmaya başladı. Çıkarılacağı tarihin de oldukça merak konusu olduğu telefon hakkında bu ay içerisinde çıkarılacağı yönünde bilgiler yer alıyor. İphone 13'de bazı özellikleri koruyacak olan Apple, birçok yeni özelliği de telefona eklemiş görünüyor.

4 SERİ ŞEKLİNDE SUNULACAK

Yeni çıkacak telefonda bir önceki seri İphone 12'nin kıvrımlı tasarımı korunacak ama performans yine yükselecek. Apple şirketinin İPhone 13 serisinde de kullanıcılarını şaşırtacak incelikte bir tasarıma gidileceği düşünülüyor. Yeni serinin sırasıyla İPhone 13, İphone 13 mini, İPhone 13 Pro ve İPhone 13 Pro Max şeklinde piyasaya sürüleceği biliniyor. İPhone 13'ün temel özelliklerinin neler olacağı konusunda da bazı bilgilere ulaşıldı.

IPHONE 13 TASARIMI

Şarj girişi ve Lightining bağlantı yeri kullanılacak.

Ekranın üst kısmında yer alan çeltik boyunda küçültmeye gidilecek.

Yeni seride USB-C girişin bulunmayacağı düşünülüyor.

Telefon boyutları ise şu şekilde olacak; İPhone 13 mini- 5,4 inç, İPhone 13- 6,1 inç, İPhone 13 Pro- 6,1 inç, İphone 13 Pro Max- 6,7 inç

EKRAN ALTI PARMAK İZİ GELİYOR

iPhone 13 serisi, Android telefonların yıllardır sahip olduğu başka bir özelliği daha yeni seride getirmeyi planlıyor. Ekran altı parmak izi tarayıcı Iphone 13'de yer alacak. Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu özelliğin iPhone 13'te geleceğini tahmin ettiğini ifade ediyor.

Touch ID'nin geri dönmesi, Iphone'un en çok beğenilen özelliklerinden biri olan Face ID'nin sonu anlamana gelmeyecek. Söylentilere göre bunun Apple'ın mevcut güçlü yüz tanıma kimlik doğrulama sistemlerini tamamlayacağını düşünülüyor. Ancak bu özelliğin tüm iPhone 13'lere mi, yoksa sadece Pro modellere mi geleceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

KAMERA PERFORMANSI YİNE GÖZ DOLDURACAK

Kamera tarafında her zaman kullanıcılarına başarılı bir performans sunan Apple, zaten başarılı olarak görülen iPhone 12 kameralarında çok fazla değişiklik yapmadan yeni nesle taşıyacak gibi görünüyor. Bu noktada Apple analisti Ming-Chi Kuo ise iPhone 13 serisindeki ultra geniş açı kamerasının ilk kez otomatik odaklamayı destekleyeceğini de aktardı. Bununla birlikte İphone 13'de daha keskin görüntüler olacak ama yeni seride ekstra kamer performansı beklememek gerekiyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Kullanıcıların en merak ettiği ve önem verdiği soruların başında olan Apple’ın yeni serisi hazıladığı fiyat listesi de ortaya çıktı. Apple'ın serilerinde olan sabit fiyat aralığından şaşmayacağı kaydedilirken fiyat listesi ise şu şekilde oldu.

İphone 13 Mini 5.986 TL + vergiler

İPhone 13 6. 843 TL + vergiler

İPhone Pro 8.556 TL + vergiler

İPhone 13 Pro Max 9.412 TL + vergiler