Iphone kullanıcıları için ehliyet ve kimlik taşıma derdine son! Apple Wallet kullanıma sunuldu!

Ünlü teknoloji firması Apple, sunduğu özellikler ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. IOS 15 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak Apple Wallet uygulaması ile Iphone kullanıcıları, sürücü ehliyeti ve kimliklerini yanında taşımak zorunda kalmayacak. Apple tarafından yapılan açıklama ile uygulamaya yüklenecek kimlik ve ehliyetin dijital kimlik sayılacağı ve havaalanlarında geçerli olacağı ifade edilmişti.

KULLANIMA SUNULMAYA BAŞLAYACAK

Yeni kimlik özelliğinin şu an için tüm dünyada kullanıma sunulmayacağı ifade edildi. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılacak özelliğin erişime açılacağı bölgeler de belli oldu. Bu kapsamda Arizona ve Georgia, özelliği destekleyen ilk eyaletler olacak. Daha sonra ise bu eyaletlere; Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma ve Utah da eklenecek.

GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULACAK

Apple Wallet uygulamasına eklenecek olan kimliklerde güvenlik ön planda tutulacak. Kullanıcılar, sisteme kimlik kartlarını eklerken fotoğraf da yüklemek zorunda kalacak. Havaalanı gibi kimlik, ehliyet kontrol noktalarında kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch cihazlarını gerekli yerlere okutarak kimliklerini doğrulayabilecek. Kontrol noktalarında telefon gerekli alana tutulacak. Ardından ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin gerekli bilgilere erişeceğine dair bir uyarı gösterilecek. Bu uyarı da Face ID ya da Touch ID ile onaylanacak.

TÜRKİYE'YE GELECEĞİ YÖNÜNDE BİLGİ YOK

iOS 15 güncellemesiyle birlikte kullanıcılara sunulacak bu özellik, birkaç hafta sonra tanıtılacak olan iPhone 13 modellerinde ve destekleyen diğer telefonlarda kullanılabilecek. Bu uygulamanın Türkiye'ye geleceği yönünde herhangi bir bilgi bulunmazken, Amerika'da sorunsuz olarak çalışırsa diğer bölgelere de yayılması bekleniyor.