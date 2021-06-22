iPhone SE serisi Apple markasının en çok beklenen ve merak edilen ürünü haline geldi. SE serisi sayesinde insanlar en yüksek bilgi işlem gücünü, özellikleri ve daha fazlasını bütçeye uygun bir pakette elde edebilecek! Bugüne kadar SE sürümlerinden 2 adet yayınlayan Apple, sıraya İphone SE 3'ü de ekledi. İnsanlar Apple'ın bu defa ne sunacağını merakla bekliyor. Birçok kişi iPhone SE 3 çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Peki İphone SE 3 geliyor! Çıkış tarihi ne zaman? Fiyatı nedir? Özellikleri nelerdir?

iPHONE SE 3 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Apple tarafından iPhone SE 3 için resmi bir bilgi bulunamamaktadır. Apple her ne kadar çı kacak ürünleri hakkında herhangi bir bilgi vermemesiyle ün salsa da, p iyasaya ürün çıkmadan önce genelde ürün ile ilgili bilgiler kamuoyuna sızdırılıyor. Alınan bilgilere göre iPhone SE 3 için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Bir kesim ürünün 2022 veya 2023'ün başlarına kadar teslim edilmeyeceğini varsayarken, diğer bir kesim ise Apple'ın WWDC etkinliği sırasında yeni bir iPhone SE ürünü ortaya çıkaracağını tahmin ediyor. 7 Haziran'da Hindistan'a tanıtılacağı iddia edilen telefon, tanıtılamadı. İnsanlar Hindistan'da iPhone SE 3 fiyatının 40.000 INR olarak belirleneceğine inanıyor.

iPhone SE 3 beklenen özellikler

iPhone SE 3'ün yeni özelliklerine dair bazı spekülasyonlar var. Öncelik verilen güncellemeleri sırasında il olarak yonga seti geliyor. Yonga seti; anakart üzerindeki donanımları ve arabirimleri yöneten, aralarında veri akışını sağlayan bir tip işlemcidir.

Bir başka özelliği ise A14 Bionic Chipset özelliği. Bu özellik sayesinde

Önceki nesillere göre aynı sayıda çekirdek, daha yüksek performans sağlayacak

Tamamen yenilenmiş grafik işlemciliği ile sürdürülebilir maksimum performansını mümkün olan en düşük güçte gerçekleştireceğini söylüyor.

Yüksek yapay zeka performansı

Daha düşük güç tüketimi

Cihazın ayrıca 5G yetenekleri ve Wi-Fi 6 Destek Bandı ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. iPhone SE 3 için depolama boyutlarının 64 GB, 128 GB ve 256 GB olduğu öne sürülmüştür.

İPHONE SE 3 TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ