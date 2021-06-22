İphone SE 3 geliyor! Çıkış tarihi ne zaman? Fiyatı nedir? Özellikleri nelerdir?
iPhone SE 3, 2021'de piyasaya sürülmesi en çok beklenen akıllı telefonlardan biri. Beklenen haber geldi! İphone SE 3 geliyor! Çıkış tarihi ne zaman? Fiyatı nedir? Özellikleri nelerdir?
iPhone SE serisi Apple markasının en çok beklenen ve merak edilen ürünü haline geldi. SE serisi sayesinde insanlar en yüksek bilgi işlem gücünü, özellikleri ve daha fazlasını bütçeye uygun bir pakette elde edebilecek! Bugüne kadar SE sürümlerinden 2 adet yayınlayan Apple, sıraya İphone SE 3'ü de ekledi. İnsanlar Apple'ın bu defa ne sunacağını merakla bekliyor. Birçok kişi iPhone SE 3 çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Peki İphone SE 3 geliyor! Çıkış tarihi ne zaman? Fiyatı nedir? Özellikleri nelerdir?
iPHONE SE 3 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Apple tarafından iPhone SE 3 için resmi bir bilgi bulunamamaktadır. Apple her ne kadar çıkacak ürünleri hakkında herhangi bir bilgi vermemesiyle ün salsa da, piyasaya ürün çıkmadan önce genelde ürün ile ilgili bilgiler kamuoyuna sızdırılıyor. Alınan bilgilere göre iPhone SE 3 için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Bir kesim ürünün 2022 veya 2023'ün başlarına kadar teslim edilmeyeceğini varsayarken, diğer bir kesim ise Apple'ın WWDC etkinliği sırasında yeni bir iPhone SE ürünü ortaya çıkaracağını tahmin ediyor. 7 Haziran'da Hindistan'a tanıtılacağı iddia edilen telefon, tanıtılamadı. İnsanlar Hindistan'da iPhone SE 3 fiyatının 40.000 INR olarak belirleneceğine inanıyor.
iPhone SE 3 beklenen özellikler
iPhone SE 3'ün yeni özelliklerine dair bazı spekülasyonlar var. Öncelik verilen güncellemeleri sırasında il olarak yonga seti geliyor. Yonga seti; anakart üzerindeki donanımları ve arabirimleri yöneten, aralarında veri akışını sağlayan bir tip işlemcidir.
Bir başka özelliği ise A14 Bionic Chipset özelliği. Bu özellik sayesinde
- Önceki nesillere göre aynı sayıda çekirdek, daha yüksek performans sağlayacak
- Tamamen yenilenmiş grafik işlemciliği ile sürdürülebilir maksimum performansını mümkün olan en düşük güçte gerçekleştireceğini söylüyor.
- Yüksek yapay zeka performansı
- Daha düşük güç tüketimi
Cihazın ayrıca 5G yetenekleri ve Wi-Fi 6 Destek Bandı ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. iPhone SE 3 için depolama boyutlarının 64 GB, 128 GB ve 256 GB olduğu öne sürülmüştür.
İPHONE SE 3 TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ
Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone SE sürümü için eksiksiz bir tasarım revizyonu yapması bekleniyor. Beklenen en büyük değişikliklerden biri, daha fazla ekran yüzey alanı sağlanması için üst ve alt çerçevelerin kaldırılması olması. Birçok kişi Apple'ın çentikten kurtulacağına ve ekranda sadece delikli bir kameraya sahip olacağına inanıyor. Çentiğin kaldırılması, yeni iPhone SE için de Face-ID olmayacağı anlamına gelebilir, ancak Apple'ın en son iPad Air'de olduğu gibi Touch ID sensörünü güç düğmesine koyması bekleniyor. Sosyal medyada ortaya çıkan tasarım görsellerine göre, çoğu kişi iPhone SE 3'ün arka tarafında yalnızca bir kamera modülüne sahip olacağını iddia ediyor.