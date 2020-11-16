iPhone Siri'nin Bakan Soylu hakkında verdiği bilgiler, tepki topladı: Vatan haini, katil, hırsız, pedofili destekçisi

Apple markasının geliştirdiği bir uygulama olan iphone'a ait SİRİ uygulaması, tam bir skandala imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin iddiaların yer aldığı bilgisini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan AK Partili Şamil Tayyar'ın verdiği ve Siri'ye Süleyman Soylu'nun kim olduğu sorulduğunda verilen bilgiler olarak nitelenen görsel, tepkilerin odak noktası oldu. ,

iPhone'un Siri uygulamasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu soran AK Partili Şamil Tayyar, aldığı cevabı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Arama sonucunda Süleyman Soylu isminin altında "Vatan haini - katil - hırsız - pedofili destekçisi" ifadeleri yer aldı.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından iPhone'a tepki gösterdiği paylaşımı şöyle:

"Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor. Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum. Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar. Mutlaka hesabı sorulmalı."

Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor.



Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum.

Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar.



Mutlaka hesabı sorulmalı. pic.twitter.com/l6Nk49D4Mq — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2020

iPhone asistanı Siri nedir?

Şamil Tayyar'ın paylaşımından kısa bir süre sonra iphone tarafından yapıldığı tahmin edilen düzenlemeyle, Bakan Soylu'nun isminin altından o ifadeler kaldırılarak 'İçişleri Bakanı' yazıldı

Bunun üzerine Şamil Tayyar diğer paylaşımında, "Evet, az önce ahlaksızlığa son verip düzelttiler." ifadelerini kullanarak yeni bir görsel paylaştı.