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İphone X kullanıcısının telefon cebinde patladı

Amerika'da yaşayan Robert de Rose'un telefonu cebinde patladı. Patlama sonucu cildinin yandığını bildiren bilim insanı Rose, Apple'a dava açmaya hazırlanıyor.

İphone X kullanıcısının telefon cebinde patladı

ABD Melbourne'de yaşayan Robert de Rose isimli bilim insanının cebinde İphone X marka telefon patladı. Olayın ardından De Nose Apple'a başvurduğunu ama söz konusu şirketin geri dönüş yapmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Melbourne'de yaşayan bilim insanı masada otururken bir anda İphone X marka telefonu patladı.

Daha önce Apple'a başvuran fakat geri dönüş alamayan bilim insanı, konuyu mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

İphone X kullanıcısının telefon cebinde patladı

TELEFONUN PATLAMASININ ARDINDAN CİLDİ DE YANDI

Bir anda meydana gelen telefonun patlamasının ardından bilim insanı De Rose, her yerinin kül olduğunu ve patlamadan dolayı cildinin de önemli ölçüde yandığını ifade etti. Rose, Cildinin yanma sonucunda soyulmaya başladığını sözlerine ekledi.

Apple'dan yanıt alamadığını söyleyen Rose, yaşadığı olayla ilgili farkındalık yaratmak ve tazminatını almak istiyor.

 

 

Yakın zamanda bir kullanıcı daha, Apple Watch marka akıllı saatinin yandığını belirterek Apple şirketine dava açmıştı.

Apple sözcüsü bu durumların ardından, 'müşteri güvenliğinin son derece ciddiye alındığını' şeklinde açıklamada bulundu.

 

 

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