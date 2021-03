İphone X kullanıcısının telefon cebinde patladı

ABD Melbourne'de yaşayan Robert de Rose isimli bilim insanının cebinde İphone X marka telefon patladı. Olayın ardından De Nose Apple'a başvurduğunu ama söz konusu şirketin geri dönüş yapmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Melbourne'de yaşayan bilim insanı masada otururken bir anda İphone X marka telefonu patladı.

Daha önce Apple'a başvuran fakat geri dönüş alamayan bilim insanı, konuyu mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

Bir anda meydana gelen telefonun patlamasının ardından bilim insanı De Rose, her yerinin kül olduğunu ve patlamadan dolayı cildinin de önemli ölçüde yandığını ifade etti. Rose, Cildinin yanma sonucunda soyulmaya başladığını sözlerine ekledi.

Apple'dan yanıt alamadığını söyleyen Rose, yaşadığı olayla ilgili farkındalık yaratmak ve tazminatını almak istiyor.

iPhone X exploded right in the pocket, and Apple Watch – on the user’s hand https://t.co/fQVO3kQXMo