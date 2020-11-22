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  3. İple asılı halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İple asılı halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan 73 yaşındaki Gülender S., evinde iple tavana asılı halde bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma devam ediyor.

İple asılı halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay,Samsun'un Ayvacık ilçesi Eynel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Gülender S., evinde iple tavana asılı halde bulundu.

Asılı olduğu yerden indirilen yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gülender S.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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