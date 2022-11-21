İple bağladığı köpeği seyir halindeki aracıyla çeken sürücüye ceza 2 bin 239 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Salıbaba Mahallesi'nde "bir köpeğin hareket halindeki otomobildeki kişi tarafından iple çekildiği" ihbarı üzerine harekete geçti.

POLİS HAYVANA EZİYET EDEN KİŞİYE ACIMADI

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç sürücüsünün U.B. olduğunu tespit etti.

Köpeğin sahibi olduğu belirlenen U.B'ye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 2 bin 43 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten ise 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 239 lira ceza kesildi.

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Hayvanın hareket halindeki araçtan iple çekildiği anlara ilişkin görüntü bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.