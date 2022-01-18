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İpsi Solucanlar ne demek, TDK'ya göre İpsi Solucanlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İpsi Solucanlar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İpsi Solucanlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İpsi Solucanlar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İpsi Solucanlar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İpsi Solucanlar ne demek, TDK'ya göre İpsi Solucanlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İpsi solucanlar ne demek? İpsi solucanlar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ipsi solucanlar kelimesi. Peki ipsi solucanlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ipsi solucanlar nedir, ipsi solucanlar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İPSİ SOLUCANLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İpsi solucanlar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ipsi solucanlar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Solucanların, çoğu insan ve hayvanlarda asalak olarak yaşayan, ince uzun vücutlu bir sınıfı, ipsiler, iplik solucanlar

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