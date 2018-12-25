İptal edilen İDO seferleri 25 Aralık 2018
İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) gelen son dakika bilgisine göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İşte 25 Aralık salı günü iptal edilen İDO seferleri...
İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) gelen son dakika bilgisine göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İşte 25 Aralık salı günü iptal edilen İDO seferleri...
İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:
26.12.2018
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50
-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
25.12.2018
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00
-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45
-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45
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