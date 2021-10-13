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İptidai ne demek, TDK'ya göre İptidai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İptidai kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İptidai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İptidai nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İptidai kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İptidai ne demek, TDK'ya göre İptidai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İptidai ne demek? İptidai TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iptidai kelimesi. Peki iptidai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iptidai nedir, iptidai kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İPTİDAİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İptidai kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İptidai kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iptidai kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlkel
- İlkokul

İPTİDAİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kontrol altına alınmayan kalabalık içinde, yaşlı başlı insanlar bile iptidai bir seviyeye inerler.
- Haşarı bir iptidai talebesinden akıllı uslu bir hafız çıkmıştı.

İPTİDAİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- iptidai mektep

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