Irak Bakanlar Kurulu açıkladı: Türkiye'ye 30 bin tonluk akaryakıt yardımı yapılacak

Irak hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Irak Bakanlar Kurulu açıkladı: Türkiye'ye 30 bin tonluk akaryakıt yardımı yapılacak

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Irak’ın Türkiye’ye yönelik yardımları devam ediyor.

Irak Bakanlar Kurulu açıkladı: Türkiye'ye 30 bin tonluk akaryakıt yardımı yapılacak

30 BİN TON AKARYAKIT DESTEĞİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu’nun Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı bildirildi.

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Irak vatandaşlarının durumunun ele alındığı toplantıda, Bakanlar Kurulu ülkelerine geri dönmek isteyen vatandaşları için havadan ve karadan tahliye başlatılmasına da karar verildiği belirtildi.

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