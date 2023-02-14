Irak Bakanlar Kurulu açıkladı: Türkiye'ye 30 bin tonluk akaryakıt yardımı yapılacak

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Irak’ın Türkiye’ye yönelik yardımları devam ediyor.

30 BİN TON AKARYAKIT DESTEĞİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu’nun Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı bildirildi.

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Irak vatandaşlarının durumunun ele alındığı toplantıda, Bakanlar Kurulu ülkelerine geri dönmek isteyen vatandaşları için havadan ve karadan tahliye başlatılmasına da karar verildiği belirtildi.