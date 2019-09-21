Irak Kerbela'da korkunç patlama: 12 ölü, 5 yaralı Irak'ın Kerbela kentinde korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamanın, bir minibüsün içine yerleştirilen bombadan dolayı olduğu belirtildi. Korkunç patlama sonucu 12 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

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Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Patlamada, araç içinde bulunan bazı kişilerin yandığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.



