Irak medyası duyurdu! ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Saldırıların hedefi olan ABD'in Irak'taki büyükelçiliğine bir kez daha saldırı düzenlendi. Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

ARAÇLAR HASAR ALDI

Saldırı nedeniyle çevredeki araçlarda hasar meydana geldiği bildirilirken can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SALDIRILAR SIKLAŞTI

Bunun yanı sıra Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.