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  3. Irak medyası duyurdu! ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak medyası duyurdu! ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Son dakika... ABD'nin Irak'ın Bağdat şehrinde bulunan büyükelçiliğine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmadığı bilinmezken saldırının arkasında İran'a yakın olan Şii milis grupların olduğu öne sürülüyor.

Irak medyası duyurdu! ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Saldırıların hedefi olan ABD'in Irak'taki büyükelçiliğine bir kez daha saldırı düzenlendi. Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

ARAÇLAR HASAR ALDI

Saldırı nedeniyle çevredeki araçlarda hasar meydana geldiği bildirilirken can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.  

Öte yandan Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SALDIRILAR SIKLAŞTI

Bunun yanı sıra Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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