İrakli Kamladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Kamladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Kamladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Kamladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Kamladze 18 Şubat 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი კამლაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Kamladze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli Kamladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İrakli Kamladze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Kamladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Kamladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Kamladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Kamladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Chikhura

15 Ağustos 2015 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2019 yılında Chikhura

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

20 Temmuz 2021 yılında FC Samtredia

İrakli Kamladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Kamladze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Kamladze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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