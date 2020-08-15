Irak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Haftanin'de 3, Zap ve Avaşin'de ise 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten bakanlık yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 143 olduğunu açıkladı. MSB resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu." ifadeleri yer aldı.

Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu. pic.twitter.com/fz99pgan7m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2020