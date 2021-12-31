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  3. Irak'ta çıkan çatışmada çok sayıda ölü var! 6'sı çocuk...

Irak'ta çıkan çatışmada çok sayıda ölü var! 6'sı çocuk...

Irak makamları, Babil kentinde güvenlik güçleri ile aranan iki kişi arasında çıkan çatışmada aynı aileden 20 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Irak'ta çıkan çatışmada çok sayıda ölü var! 6'sı çocuk...

Irak Ordusuna bağlı Babil Operasyonları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Babil'in er-Reşayid bölgesinde bir evde, terör suçlamasıyla aranan iki kişinin yakalanması sırasında evden güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

Destek kuvvetlerin gelmesiyle ev ve çevresinin kordon altına alındığı ve bunun sonucunda da güvenlik güçleri ile aranan kişiler arasında silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, olayda aynı aileden 20 kişinin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine yer verilmedi.

Yerel kaynaklar hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da yer aldığını bilgisini paylaştı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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