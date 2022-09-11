Irak’ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile akaryakıt tankeri çarpıştı! 11 ölü 7 yaralı!

Irak'ın Babil kentinin Şumeli bölgesinde, Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. Kaza nedeniyle 2 aracın alev alması sonucu yolculardan 11'i hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend Kızılay ambulanslarının olay yerinde olduğunu belirten Kulivend, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktararak kazada İranlı vatandaşların da olduğu bilgisini paylaştı.