Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!

Irak'ta günlerdir devam eden protestolar devam ederken Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!

Ira'ta öğlen saatlerinden itibaren hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Şii lider Sadr yanlısı bir grup, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Öte yandan Sadr destekçisi bir diğer grup da Bağdat'taki Hükümet Sarayı'na girdi.

Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten çekildiğini" duyurmuştu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!

Daha sonra Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanmıştı. Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!

LİDER DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
İsveç'te feribot yangını! İçeride 300 kişi feribotta mahsur kaldı!
İsveç'te feribot yangını! İçeride 300 kişi feribotta mahsur kaldı!
Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!
Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!
İsrail polisleri hiçbir neden göstermeden tutuklamıştı! 170 gündür açlık grevinde olan Halil Avavde Dünya'ya seslendi!
İsrail polisleri hiçbir neden göstermeden tutuklamıştı! 170 gündür açlık grevinde olan Halil Avavde Dünya'ya seslendi!
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
Ufku dünyalar kadar geniş, kalemi mızrak gibi kuvvetli rahmetli Sezai Karakoç'un eserlerinden muhteşem alıntılar...
Ufku dünyalar kadar geniş, kalemi mızrak gibi kuvvetli rahmetli Sezai Karakoç'un eserlerinden muhteşem alıntılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: "Türk'ün esir edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: "Türk'ün esir edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettik"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Düğün eğlencesi kanlı bitti! Maganda kurşunu, 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
Düğün eğlencesi kanlı bitti! Maganda kurşunu, 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
TÜRK-İŞ Ağustos ayı yoksulluk sınırını açıkladı! 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu!
TÜRK-İŞ Ağustos ayı yoksulluk sınırını açıkladı! 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu!
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti aklına başına almalı, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmelidir"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti aklına başına almalı, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmelidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: “Türkiye, aydınlık geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: “Türkiye, aydınlık geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"