Koronavirüs vakalarının arttığı Irak'tan dünyaya "destek" çağrısı

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak hükümeti ve Sağlık Bakanlığının halkın en temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada bile yetersiz kaldığını, belirtti. Salihi paylaşımında Irak hükümeti ve Sağlık Bakanlığının maske, eldiven ve dezenfektan gibi malzemelerin temini konusunda başarısız olduğunu belirtti.

Irak'ta koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çeken Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa ve komşu ülkelere "Irak'a sağlık desteğinde bulunmaları" çağrısı yaptı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma yasağı getiren hükümetin, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi kesimleri gözardı ettiğini ve bu insanlara sağlık ve temel ihtiyaç konularında destek vermediğini ifade eden Salihi, salgınla mücadelede hükümet ve Sağlık Bakanlığının sınıfta kaldığını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 1251, vaka sayısı da 34 bin 502 olarak duyurulmuştu.