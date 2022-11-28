İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti

2022 FIFA Dünya Kupası maçında salı günü karşı karşıya gelecek olan ABD ile İran arasında karşılaşma öncesinde bayrak krizi yaşandı. İran Futbol Federasyonu, ABD Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımında İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmaması nedeniyle ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti.

YAYINLAMA
Google News
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti

İran Futbol Federasyonu, ABD Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımında İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmaması nedeniyle ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti.

2022 FIFA Dünya Kupası maçında salı günü karşı karşıya gelecek olan ABD ile İran arasında karşılaşma öncesinde bayrak krizi yaşandı. ABD Futbol Milli Takımının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran bayrağındaki "İslam Cumhuriyeti" amblemini kullanmaması nedeniyle İran Futbol Federasyonu FIFA'ya resmi şikayette bulundu. ABD Futbol Milli Takımı Dünya Kupası fikstürünün yer aldığı sosyal medya paylaşımında İran bayrağı üzerinde yer alan "La ilahe illallah" yazısını ve İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmadı.

ran-abdd-bg.jpg

İRAN İLE ABD ARASINDA BAYRAK KRİZİ YAŞANDI

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Ehsan Usuli devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Futbol Milli Takımı'nın İran bayrağına yönelik hakareti nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunduklarını belirterek, "Bu yılki Dünya Kupası'nda futbol kuralları dışında ve centilmenliğe yakışmayan hadiseler oldu. İngiltere milli takımının karşılaşma öncesi giydiği forma ve milli takım antrenörümüze sorulan siyasi sorular bunlardan bazıları. ABD'nin İran bayrağına yönelik bu hakareti nedeniyle de FIFA'ya resmi şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

ABD, İRAN BAYRAĞINI DÜZELTTİ

İran'ın FIFA'ya gönderdiği resmi şikayet sonrası ABD Futbol Milli Takımı sosyal medya hesabı üzerinden yeni Dünya Kupası fikstürü paylaşımı yaparak İran bayrağı üzerindeki "İslam Cumhuriyeti" amblemini düzeltti. İran basını ise söz konusu adımı "ABD İran'ın şikayeti üzerine geri adım attı" şeklinde gördü.

Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupasında ABD ile İran futbol takımları salı günü karşılaşacak. İngiltere karşısında 6-2 yenilen İran, Galler'i 2-0 yenerek grupta ikinci sırada yer aldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
Midilli adasında Türk ve Yunan takımları dostluk maçı oynadılar
Midilli adasında Türk ve Yunan takımları dostluk maçı oynadılar
Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı
Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Son Haberler
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!
SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Fatih Terim'in acı günü: Hastanede tedavi gören annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti
Fatih Terim'in acı günü: Hastanede tedavi gören annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti
Uruguay milli takım kalesinde Muslera yok yerine Sergio Rochet geçti
Uruguay milli takım kalesinde Muslera yok yerine Sergio Rochet geçti
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!
Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!
Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket! Cumhuriyet'in 100.yılında 100 kız öğrenciye burs verilecek
Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket! Cumhuriyet'in 100.yılında 100 kız öğrenciye burs verilecek
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var