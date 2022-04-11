İran Devrim Muhafızları Türkiye ve Azerbaycan'ı karşısına aldı! Öyle bir video yayınladılar ki dünya ayağa kalktı, Ermenistan kına yaktı!

İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu iddia edilen ve yaklaşık 450 bin takipçiye sahip olan bir Telegram sayfasında paylaşılan videoda, Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit unsuru oluşturan, Ermenistan'a ise sahip çıkılan bir video yayınlandı. Bahsi geçen görüntülerde Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı kurtarma operasyonu eleştirilirken; Ermenistan'ın desteklendiği görüldü.

KIRMIZI ÇİZGİ ALGISI

Dünyayı ayağa kaldıran görüntülerde; "İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası sınırları değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir plana şiddetle karşı çıkacaktır" ifadeleri yer aldı. Ermenistan'ın kendileri için "kırmızı çizgi" olduğu belirtilen video, kısa süre içerisinde viral oldu. "Azarbeycan'ı, hele hele Türkiye'yi karşınıza almak istemezsiniz" yorumları ise dikkat çekti.