İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif'in istifası kafaları karıştırdı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görevinden istifa etti. İstifa kararını sosyal medyadan duyuran Zarif, "Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden dolayı samimiyetle özür dilerim, esenlikle

İSTİFASINI INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Zarif, yaptığı paylaşımda, "Aziz ve cesur İran milletine ve değerli yetkililere, geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden dolayı samimiyetle özür dilerim, esenlikle kalın" ifadelerini kullandı.

Bakan Zarif'in istifasıyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

MUHAFAZAKAR SİYASETÇİLERİN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ

Zarif, İran ile Batılı ülkeler arasında nükleer anlaşmanın mimarı olmuştu. Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran yönetimine karşı yaptırım uygulaması Ruhani hükümetine yönelik eleştirileri şiddetlendirmişti.

İran'da muhafazakar politikacılar, BM ve İran arasındaki nükleer müzakerelere karşı çıkıyordu.