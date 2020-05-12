İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye'ye dair iddiası yalanlandı!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 8 Mayıs'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ataları uzun zaman önce Hindistan'a göçmüş olan Hindistan'daki Parsiler-Zerdüştler, her zaman İran'a olan sevgilerine sadık kalmışlardır. İran'a verdiğiniz Kovid-19 paketleriniz için müteşekkiriz. Ayrıca Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." ifadelerine yer vermişti. Zarif'in iddiası yalanlandı.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR ZARİF'İN İDDİASINI YALANLADI

Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin olarak ulaştığı diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirtti. Diplomatik kaynaklar, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını belirtti.