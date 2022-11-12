İran güvenlik güçleri Mahsa Amini için düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 7 Fransız göz altına alındı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran güvenlik güçleri Mahsa Amini için düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 7 Fransız vatandaşında göz altına alındığını belirterek diğer vatandaşların tutuklanmasından korktuklarını açıkladı.

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İran güvenlik güçleri Mahsa Amini için düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 7 Fransız göz altına alındı

İran, Mahsa Amini için düzenlenen protestolara batılı devletlerin vatandaşları olayları kışkırtmak için katıldığını açıklayarak bu eylemcilere karşı katı tutum sergileyerk göz altına almaya başladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşı sayısının 7 yükseldiğini açıkladı.

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DİĞER VATANDAŞLARIMIZIN TUTUKLANMASINDAN KORKUYORUZ

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Le Parisien gazetesine konuşan Colonna, "Bugün 2 Fransız vatandaşı daha İranlı yetkililer tarafından tutuklandı ve İran cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam Fransız vatandaşı sayısı 7'ye ulaştı. İran'da diğer vatandaşlarımızın tutuklanmasından korkuyoruz" dedi.

30 Eylül'de İran güvenlik güçleri Mahsa Amini için düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 9 yabancıyı tutuklamıştı. Fransız Bakan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile tutuklular hakkında görüşeceğini belirterek, "Bugün, İran Dışişleri Bakanı ile İran'da tutuklu bulunan 5 vatandaşımızın serbest bırakılması için temasta bulunacağım" demişti.

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